宣布參選黨魁前 吳敦義先到大溪謁陵
2017-01-06 18:18
〔記者施曉光／台北報導〕外傳9日將正式召開記者會宣布參選國民黨主席的前副總統吳敦義，在召開記者會前，將先於明天上午前往桃園大溪恭謁已故總統蔣經國陵寢，象徵傳承的政治意味十分明顯。
一般認為，雖然蔣經國逝世紀念日在1月13日，但吳敦義搶在國民黨主席洪秀柱之前，明天先去謁陵，除了做為正式宣布參選黨魁的起手式，也有向黨內深藍的黃復興系統招手的政治意涵。
吳敦義下午受訪時表示，國民黨雖然是在野黨，但也必須要更有力的從事監督與制衡工作，使中華民國能維持一定的成長與進步，許多黨內同志付賦予他這樣的期許（擔任黨魁），認為他過去在黨務工作、行政與立法工作都受國家與黨的栽培，在黨面臨很大困難的時候，他應該勇於承擔一部份
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 林鶴明升官原因曝光！小英幕僚看中這點...
- 台南市長選戰提前開打 媒體民調「他」領先
- 物價齊漲挨批 林俊憲嘆：什麼事都怪一例一休
- 被問參選黨魁 吳敦義：9日奉告
- 新竹市長選舉前哨戰！藍營下週進行四人預選民調
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 921震後落跑回大聯盟 前中職洋將45歲仍是重砲
- 林志玲的配偶欄被寫上了言承旭！當事人這樣回應...
- 以肉身擋大貨車阻被偷 車主遭竊賊撞斃
- 這間企業福利這麼多 網友超羨慕...
- 嘉縣全面垃圾週收5日 嘉市暫不變
- 《日內瓦錶展預覽》功能進化
- （桃園）寒士尾牙認桌不足5成 善心者響應
- 〈台股青紅燈〉滿盤皆輸的一盤棋
- （影音）洪榮宏開唱邀前妻 對第三春則表示...
- 當滷肉飯配湯要價上百元...名嘴揭餐飲漲價內幕
- MLB》台灣最狂快速球 陳偉殷王建民這2球PK
- 機捷滿載測試 時速90公里達標
- 川普延攬前參議員柯茨 任國家情報總監
- 深夜談判見刀光 男子手遭砍傷送醫
- 永樂市場好大的火？ 安啦！年貨大街消防演習
- NBA》對手罰球用怪招 暴龍諾奎拉當場脫褲（影音）
- 雲縣府促銷高麗菜 每顆25元大搶購
- 女士官長翻版俏女警 女記者轉戰警察職場
- 西薩狗教官來了 女星興奮尖叫
- 路小亂停車 假日將交管
- 花蓮縣定古蹟檢察長宿舍 下週一大整修
- 花蓮市商圈騎樓難行 斥資1200萬整平
- 霧峰林家起家厝修復動工 拚108年完工
- 《長大衣戲法》1
- 澎湖船長捕魚去 2煞闖宅綑妻劫36萬
- Ella挺孕肚做「傻事 」 老公回應讓她大翻白眼
- NBA》尼克陷6連敗 安東尼：輸球我一人扛
- 國民黨黨工抗議薪水被凍結 率眾衝撞勞動部
- 小悍馬沙灘車當搬運車用 被偷超痛心
- 找回自然共生的感動 勤美集團打造山那村
- 台灣最強小吃 鹽酥雞稱霸
- （影音）未來的影后！阿緯女兒26秒內就能做出「喜怒哀樂」表情
- 松本潤偷吃AV女優4年 正牌女友怒斬婚事
- 一例一休之後...這家醫院增聘醫師 診次不減反增
- 腰圍「粗壯」當心脂肪肝上身
- 柯瑞飆破30分 勇士已拿25連勝
- 八堵匝道遊覽車翻覆 5傷者急送醫
- 《金雞報喜》15
- 南投沙雕上陸 水墨意境21日迎賓
- 自由限時批》老共除了霾害又遇上撒旦了！因為韓日台都要薩德！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：宣布參選黨魁前 吳敦義先到大溪謁陵
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分