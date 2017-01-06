宣布參選黨魁前 吳敦義先到大溪謁陵

2017-01-06 18:18

〔記者施曉光／台北報導〕外傳9日將正式召開記者會宣布參選國民黨主席的前副總統吳敦義，在召開記者會前，將先於明天上午前往桃園大溪恭謁已故總統蔣經國陵寢，象徵傳承的政治意味十分明顯。

一般認為，雖然蔣經國逝世紀念日在1月13日，但吳敦義搶在國民黨主席洪秀柱之前，明天先去謁陵，除了做為正式宣布參選黨魁的起手式，也有向黨內深藍的黃復興系統招手的政治意涵。

吳敦義下午受訪時表示，國民黨雖然是在野黨，但也必須要更有力的從事監督與制衡工作，使中華民國能維持一定的成長與進步，許多黨內同志付賦予他這樣的期許（擔任黨魁），認為他過去在黨務工作、行政與立法工作都受國家與黨的栽培，在黨面臨很大困難的時候，他應該勇於承擔一部份