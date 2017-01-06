年金座談上回衝突收場 陳建仁籲下一場冷靜討論

2017-01-06 18:03

〔記者蘇芳禾／台北報導〕首場國家年金改革委員會分區會議遭到退休軍公教團體衝入而中斷，第二場分區會議將在本周末舉行，鑒於一週前的衝突，兼任年金改革委員會召集人的副總統陳建仁5日於臉書呼籲大家可以冷靜理性討論。希望接下來三場分區會議與國是會議，出席者都能相互包容、彼此尊重。

國家年金改革委員會日前完成20場會議，去年12月31日開始舉辦4場分區座談會議，首場於交通部國際會議中心舉辦，監督年金改革行動聯盟等多個軍公教團體、勞團都到場抗爭，4時左右監督年金改革行動聯盟突破警方防線，勞動部長郭芳煜宣布散會。第二場分區座談會議將在1月8日（星期日）於高雄國際會議中心舉行，當日會議同步進行網路直播。

陳建仁指出，第一次的年金改革分區會議，卻受到少數人的衝撞與喧鬧干擾，令人深深遺憾與痛心。當天還有12位預備發言者，包括民國黨徐欣瑩主席、勞工團體的毛振飛先生，都無法順利發言。

陳建仁說，台灣現行的保險及退休制度，是在「高出生率、高死亡率、高銀行利率、高經濟成長率、高薪資調漲率」的年代設計的；但是最近20年來，在台灣走向「低出生率、低死亡率、低銀行利率、低經濟成長率、低薪資調漲率」的同時，很可惜未能盡早進行改革，才造成現今嚴峻的年金危機。

陳建仁也以水庫舉例說，保險及退休基金就像一個水庫，進水少而出水多，必定很快用盡枯竭；進水多而出水合理，才能持盈保泰、源源不絕。他認為，「提撥或保險費」及「基金投資報酬」就是注入基金庫的水；而「退休所得給付」就是流出基金庫的水，取決於「優存利率」、「所得替代率」、「薪資採計期間」、和「年金起支年齡」。

陳建仁表示，國家年金的用罄危機，來自於費率及報酬率都偏低、優存利率（18趴）和所得替代率偏高、薪資採計期間偏短、年金起支年齡偏早。希望大家可以從各種備選方案中討論，包括18趴要如何走入歷史、所得替代率要如何逐年調降、薪資採計期間要如何逐年調高等等。