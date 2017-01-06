「台灣守望」上線 盼促進國際了解台灣處境

「台灣守望」（Taiwan Sentinel）網站上線開跑，盼守望並護衛台灣主權、台灣認同以及自由民主的生活方式。（翻攝自「台灣守望」網站）

2017-01-06 17:21

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國候任總統川普即將上任，新台灣和平基金會催生新評論網站「台灣守望」（Taiwan Sentinel），盼藉以促進國際社會對台灣的了解。總統府資政、新台灣和平基金會董事長辜寬敏表示，川普先前公開稱呼蔡總統為「台灣總統」，他主張，台灣此後就該往國家正常化方向發展。而他盼望藉由這個新平台，讓國際更了解台灣的重要性，因為台灣如果不能夠以一個國家存續下去，亞洲也無法維持和平穩定。

「台灣守望」（Taiwan Sentinel）網站上線開跑，盼守望並護衛台灣主權、台灣認同以及自由民主的生活方式。「台灣守望」是一獨立經營的媒體網站，由想想論壇前英文版主編、常駐台灣的資深政治評論家寇謐將（J. Michael Cole）主編，針對台灣議題以及台灣在亞洲的角色，邀請台灣及世界各地專家撰寫即時報導與評論，以促進國際社會對台灣的瞭解。

「台灣守望」日前已先行發布多篇文章，著眼於兩岸關係、台灣政治、與美國候任總統川普上台後面臨的美中台局勢等，撰文者包括前美國在台協會處長司徒文（Bill Stanton）與前美聯社駐台分部主任溫逸德（Peter Enav）等人。文章以英文為主，部分文章並同時有繁體中文與日文版本。寇謐將表示，台灣正面臨有史以來不確定性最高的國際局勢，他認為需要讓國際社群，更適當地認識並理解台灣的複雜處境，以及台灣作為一個民主自由的國度對全世界所代表的價值。

辜寬敏致詞時說，自從「蔡川通話」以後，國際上對於台灣的地位和認知產生很大變化，而正如川普稱呼蔡總統為「台灣總統」，視台灣為一個國家，他認為，台灣日後就應該往這個方向去發展。他也認為川普上任後對中國仍會維持挑釁態度「不會走鐘」，因美國過去聯中抗蘇，但現在世界局勢已經變了，甚至美國內部軍方也對政府軟弱的一中政策頗有微詞，但因傳統上軍人不對政治發言才沒發難。

外界認為台海關係緊張升高，可能危及台灣安全。辜寬敏說，現在正是時候向國際表達台灣的存在與重要性，因為台灣如果變成中國的一部分，不僅美國要退到關島，亞洲其他國家也無法對抗中國。辜寬敏強調，台灣的重要性不只攸關2300萬人民，更攸關亞洲的和平繁榮，因台灣如果不能夠以一個國家存續下去，亞洲也無法維持和平穩定。這便是他籌組這個新媒體的動機。

司徒文為該網站撰寫關於美中台關係的重量級評論，他致詞時說，美國所謂的「一中」政策，從不意味著中國的主權及於台灣，但華府政界與媒體圈，卻不一定理解這件事情，他說，台灣是民主模範國家，他一直很擔心這樣實行民主的2300萬人會被國際社會所漠視，而「了解起於知識」，看見這個網站開張他十分開心，因為該網站可以提供外界認識台灣的材料。

「台灣守望」為台灣發聲，除遠景基金會、小英基金會與多名學者專家與會外，包括美國、加拿大、英國、法國、日本、澳洲、紐西蘭、以色列、新加坡與泰國等多個駐台代表處皆有代表出席「台灣守望」上線發布會。

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