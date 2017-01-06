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一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
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物價齊漲挨批 林俊憲嘆：什麼事都怪一例一休

民進黨立委林俊憲表示，「2017年以前，什麼事都怪『陸客不來了』；2017年以後，什麼事都怪『一例一休』。」（資料照，記者廖振輝攝）

2017-01-06  17:05

〔即時新聞／綜合報導〕勞基法「一例一休」新制上路還未滿月，引發不少批評聲浪，民進黨立委林俊憲對此感嘆，「2017年以前，什麼事都怪『陸客不來了』；2017年以後，什麼事都怪『一例一休』。」

一例一休實施後，不少行業有意調漲售價，林俊憲今天（6日）下午在臉書貼文批評，「不肖商人藉機喊漲，劣質媒體趁亂跟上。」他分享網友自創的「一例一休衝擊產生器」指出，產生出來的結果與許多新聞標題很像，直言結果「幽默，也諷刺。」

林俊憲也感嘆，「2017年以前，什麼事都怪『陸客不來了』；2017年以後，什麼事都怪『一例一休』。」

林的支持者對此說法多表示認同，有人反諷，「我家公雞生不出蛋一定也是一例一休害的」；不過有網友認為，「改革太慢才會有這麼多聲音。」也有網友反批，「貴黨520分水嶺比較強大」。

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  • 林俊憲在臉書談一例一休，認為受到批評是因「不肖商人藉機喊漲，劣質媒體趁亂跟上。」（圖擷自林俊憲臉書）

    林俊憲在臉書談一例一休，認為受到批評是因「不肖商人藉機喊漲，劣質媒體趁亂跟上。」（圖擷自林俊憲臉書）

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