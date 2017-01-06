南部首場年改會傳有敢死隊 警方將這麼做...
2017-01-06 16:59
〔記者黃良傑／高雄報導〕南部首場年金改革座談會8日將於高雄舉行，警方接獲情資將有近千人鬧場，當天同時通過集會申請，高市警局如臨大敵，多數外勤單位被迫停休，今天也完成警力佈署，據了解，將動用超2千名警力維持秩序並蒐證。
警方不諱言有風雨欲來的感覺，不過，警方仍會依法行政，不會容忍暴力與不法，當天將採「優勢警力、柔性勸導、包容疏通」三大原則，高雄警方也坦言接到許多情資，包括外傳有退役軍人組「敢死隊」，揚言若讓座談會進行，就代表任務失敗，還有情資指出會場將裡應外合，務必讓年改會流會。
此外，還傳出當天可能會有人投擲煙霧彈，肉身衝撞高雄國際會議中心，還相傳流血衝突勢所難免，警方今天運來多車的鐵馬護欄，因當天距離年改會會場50公尺處，監督年金改革行動聯盟也獲准集會申請，揚言號召上千人到場抗議，警方如臨大敵，會場內外將佈署2千多名警力維持秩序、蒐證。
員警私下表示，84年已取消18%，官警比其他公務員早一步改革了，由七五制分10年改為八五制，不應一刀式、不分工作性質亂砍所得替代率，也有員警感到為難，私下感歎：「這是什麼世界？要砍我們退休金的人，我還要去保護他們」。
不過，現職官警都很理性，一定會採取柔性勸導，並認為即使座談會開不成，年金改革也不會停止，只希望蔡政府能體恤有功有勞的公務員，同時呼籲退休的軍公務人員理性，避免衝突造成兩敗俱傷。
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