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一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
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「一例一休」漲價效應 徐永明：源自恐慌、炒作

2017-01-06  16:38

〔記者鄭鴻達／台北報導〕一例一休實施，不少產品價格也跟著喊漲，引發正反方爭議。時代力量黨團總召徐永明認為，行政部門當初可能過度聚焦於立法而忽略配套，漲價爭議許多是來自於恐慌跟炒作。對於是否應修法平息爭議，徐認為勿因噎廢食，也勿因這些炒作而認為立法有問題。

一例一休政策上路未滿月，許多需要輪班的行業別開始調整服務時間，以因應修法後人力不足的問題，並引起不少企業主大喊人事成本吃不消，更傳出許多產品要隨人事成本增加而水漲船高，也因此引起民眾對於修法後漲價效應，出現了正反兩方的解讀及議論。

徐永明指出，一例一休爭議，一方面為行政部門準備不足。徐表示，一例一休並非突然就立法，而是已爭議快一年，當初爭議從是否朝一例一休方向及是否刪除七天假持續至今，在行政部門將之作為立法重要方向時，反忽略了施行後的配套，甚至是推廣跟宣傳。

對於漲價爭議，徐永明認為除了本身的成本外，有許多是來自於恐慌跟炒作，並指出當時工運團體訴求不要修法及維持七天假，行政部門應回頭思考，若如此是否反不會引起目前面臨的挑戰，當時行政部門堅定朝一例一休修法卻沒做好配套，而造成現在的紛擾。

至於是否應修法為目前的紛爭解套，徐永明表示反對，並強調目前的一例一休仍是蔡總統所說的「朝週休二日方向前進」，若又修法會侷限勞工休假的權利，更可能因此倒退，政府不應因噎廢食，也不要因為目前的這些炒作，而認為立法有問題。

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  • 時代力量黨團總召徐永明認為，行政部門當初可能過度聚焦於立法而忽略配套，漲價爭議許多是來自於恐慌跟炒作。（記者羅沛德攝）

    時代力量黨團總召徐永明認為，行政部門當初可能過度聚焦於立法而忽略配套，漲價爭議許多是來自於恐慌跟炒作。（記者羅沛德攝）

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