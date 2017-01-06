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入閣傳聞不斷 林聰賢：對此感到驕傲

2017-01-06  16:20

［記者林敬倫／宜蘭報導］總統府明日將展開「英捷專案」，宜蘭縣長林聰賢是唯一隨行的縣市長，外界盛傳是在為入閣做準備，林聰賢昨日受訪表示，勿過多聯想，今天再度受訪時他表示，有這樣的傳言，是對宜蘭品牌的肯定，對此感到驕傲。

林聰賢是農家子弟，基層公務員出身，傳出因處理縣政的方式深受中央肯定，入閣可能性非常大，加上是「英捷專案」裡唯一的縣市首長，入閣傳言甚囂塵上，他今日下午受訪時表示，有這樣的傳言，是一種肯定，非常謝謝縣民的栽培，對此感到非常驕傲。

談到明日將出訪，林聰賢說，能夠進入名單感到非常意外，這是非常難的的學習歷程，會好好把握，行李已經整理好了，明日就會正式出國。

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  • 針對入閣傳聞，林聰賢表示對此感到驕傲。（記者林敬倫翻攝）

    針對入閣傳聞，林聰賢表示對此感到驕傲。（記者林敬倫翻攝）

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