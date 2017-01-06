許勝雄淚訴政府「殘忍」 遭網友轟：人格分裂？
2017-01-06 18:14
報導指出，許勝雄為一例一休法案哽咽控訴政府「殘忍」。（圖截自「從寶島看世界」臉書頁）
〔即時新聞／綜合報導〕一例一休法案上路至今，實行後的「好與壞」引起各界的爭執。上個月才表明希望一例一休法案能盡速通過的全國工業總會理事長許勝雄，近日卻「髮夾彎」哽咽控訴：「政府怎麼可以做這麼殘忍的事！」讓網友們看得一頭霧水，認為他是不是「人格分裂」，稱他是「24個勝雄」（源自於描述「多重人格」的小說《24個比利》）。
許勝雄上個月受訪時表示，他支持民進黨所提出的新版特休假制度，並且呼籲政府盡快讓法案通過，大家可以捲起袖子讓台灣有更好的競爭力。不料，他於近日工總所進行的歲末活動中卻一改先前的態度表示，苗栗的社福機構由於新制的通過，1年至少要增加200至300萬元預算，並由於擔心勞檢而打亂日常課程，讓他忍不住哽咽的說：「這真的很殘忍！」
臉書粉絲頁「從寶島看世界」將許勝雄一個月前後不同說法的新聞截圖拼在一起，質疑他這樣前後「差很大」的說法是否「人格分裂」，網友們回應：「都讓你講就好了」、「這些人的眼裡那些勞工的生活沒有意義，唯一的意義是他們的生財工具」、「一例一休上路，大老闆恐罹患健忘症」、「不想讓員工休假（2例）又不想付加班費（1例1休）」，並且嘲諷他：「大腦中毒了」、「這才是誤食姑婆芋的人」。
許勝雄去年12月初時曾表示，希望一例一休法案盡速通過。（資料照，記者劉信德攝）
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