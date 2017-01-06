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柯P還債多 王世堅嗆「不還債難道放口袋」

王世堅PO出「北市府104年度至105年度債務償還明細表」，強調這些錢多來自市民，「拿來還債有什麼好說嘴的？」（擷取自王世堅臉書）

2017-01-06  15:57

〔即時新聞／綜合報導〕台北市財政局月前公布數據指出，台北市長柯文哲上任後北市已減債300億元，有網友因此封他是「省錢市長」。對此，市議員王世堅稍早在臉書發文，表示這些錢本就是多收進來的錢，「不拿來還債，難不成要放口袋嗎？」

王世堅PO出「北市府104年度至105年度債務償還明細表」，表示過去2年柯政府所還得300億中，扣除原本依法每年要編列的66億，兩年共132億之外，其他168.67億元來自以下三種稅收，分別是土地增值稅與契稅等超徵100億、遺贈稅超收50億、及遺贈稅超收及富邦股利的18.67億，加總共168.67億元整。

王世堅進而痛批道，這些多收進來的錢，依法不拿來還債，難不成要放口袋嗎？他接著說，更何況這些錢多是市民繳給政府的，「有什麼好拿來說嘴的道理？！」

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標題：柯P還債多 王世堅嗆「不還債難道放口袋」


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