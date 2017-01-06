謝長廷臉書PO文談兒女 蘇貞昌：請多保重身體！
2017-01-06 16:47
〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員謝維洲日前被爆簽賭欠下千萬賭債，更傳出母親游芳枝返台幫忙善後，引發關注。謝維洲父親、台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷，今日稍早打破沉默，在臉書發文澄清，太太自日本返台，是因為女兒謝維芬去年8月摔倒造成腦部受傷，昏迷不醒，協助照顧孫子女。前行政院長蘇貞昌，隨後也在下方留言，「請多保重為要！」
蘇貞昌除叮嚀謝長廷夫婦要多保重，他也心疼並安慰兩人，「驚聞維芬受傷昏迷！你們在千里海外，必格外掛慮，又要為維洲煩心，幸維芬已經清醒好轉，維洲也有說明，事情往好的轉，希能釋懷，請多保重為要！」另外，諸多民眾與支持者，紛紛在下方回應，替謝長廷打氣，「院長加油」，並獻上祝福，「祝令嬡維芬早日康復」，期盼謝家人平安、幸福、快樂，還稱「一切都會否極泰來」。
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