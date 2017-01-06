被問參選黨魁 吳敦義：9日奉告
2017-01-06 14:44
〔記者施曉光／台北報導〕外傳九日將正式召開記者會宣布參選國民黨主席的前副總統吳敦義，今天下午面對媒體時仍賣關子，只說「要到九日才能夠奉告」，而且目前仍在洽租場地，所以還不能做具體報告﹔對於媒體追問「所以要選了嗎？」他笑著說，「我有注意到你講的話。」
吳敦義表示，許多黨內同志賦予他這樣的期許（擔任黨魁），認為他過去在黨務工作、行政與立法工作都受國家與黨的栽培，在黨面臨很大困難的時候，他應該勇於承擔一部份的責任，因此必須鄭重的做考慮，週一就會向大家報告。
媒體詢問，是否之前有協商勸退副主席郝龍斌等競爭對手？吳敦義表示，他並沒有碰觸這些議題，只是先做自己應該做的決定，因為各方都有非常多的期許與鼓勵，黨目前面臨內外許多重大考驗，一方面外部壓力來自民進黨政府，被清算黨產，另一方面內部也需要有更多的論述，引領社會大眾與黨員。
吳敦義說，面對當前民進黨政府在各層面，例如「一例一休」的問題，造成許多困擾，物價又幾乎全面上漲，民生方面也有很多怨言，國民黨雖然是在野黨，但也必須要更有力的從事監督與制衡工作，使中華民國能維持一定的成長與進步。
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