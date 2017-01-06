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謝維州反省簽賭風波 談到媽媽數度哽咽

2017-01-06  14:40

〔記者郭逸／台北報導〕台北市議員謝維洲爆出購買運動彩券欠債，引發關注。謝維洲的父親、台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷今在臉書發文表示，兒子頻繁簽購運彩才有今日後果，咎由自取，應該嚴格自省自律；謝維洲今對此表示，外界誇大報導，例如在議會聚賭，不應無限上綱，對於不實報導仍會澄清，但他會虛心檢討，並接受父親的建議，也不會多做辯解。

謝維洲也說，他只會在彩券行購買運彩，因社會觀感不佳，已沒再購買，且從未簽賭地下賭盤。但對於父親的建議，他會好好反省。

被問及姐姐受傷住院及近來的紛擾，謝維洲數度哽咽，說不出話，等到心情平復後說，他因自己的爭議，造成家人及支持他的立委長輩們受傷，他已深刻檢討，特別對媽媽游芳枝感到抱歉，加上姐姐受傷，媽媽要跑醫院及照顧姪子，「我讓她（媽媽）擔心了。」

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  • 台北市議員謝維州遭爆簽賭運動彩券，引發風波，爸爸謝長廷在臉書重砲抨擊，謝維州再次出面回應，除向支持者致歉，也對返台照顧姊姊的媽媽感到抱歉。（記者郭逸攝）

    台北市議員謝維州遭爆簽賭運動彩券，引發風波，爸爸謝長廷在臉書重砲抨擊，謝維州再次出面回應，除向支持者致歉，也對返台照顧姊姊的媽媽感到抱歉。（記者郭逸攝）

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