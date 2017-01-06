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新竹市長選舉前哨戰！藍營下週進行四人預選民調

2017-01-06  14:30

［記者洪美秀／新竹報導］國民黨在新竹市接連輸掉市長與立委選舉，不僅失去政治舞台，也因黨產處理問題，地方黨部資源銳減，到底誰能代表國民黨角逐明年底的市長選舉，市黨部已根據小組長推薦人選，12、13、14日要進行黨員許明財、呂學樟、林耕仁和鄭正鈐的預選民調，經費由4人各出30萬元，預計4月、8月再進行兩次民調，希望凝聚黨內共識，推出人選。

新竹市黨部主委廖陳邦證實這是明年底市長選舉的黨內前哨戰，也是內部的預選民調，因為國民黨已無政治舞台，也欠缺培育人才的平台，到底要由誰來代表國民黨參與明年底的市長選舉，於是在小組長推舉下，選出4人進行民調。

廖陳邦說，民調結果會提供給4人參考，如果參與民調者認為民調結果不理想，就可退出4月或8月的民調，黨內希望凝聚共識，製造和諧氣氛，因此先進行內部民調，並非正式初選，只是希望未來正式初選時，可讓參選者做為進退的權衡依據。

前市長許明財雖認同預選民調，但他認為黨中央主席都還沒選出來，還有些變化，且黨主席是決定國民黨未來的重要人選，若預算民調高者未能被提名當市長候選人，就失去預選民調的意義，他希望預選民調地方與中央都應認可，才能營造團結氣氛。

市議員林耕仁說，這是個培育舞台，因為國民黨已沒有舞台空間，但總不能沒有作為，他支持先進行民調，也讓大家有個依據，未來能全心投入市長選舉的準備，再重返執政。

前立委呂學樟則說，一切順其自然，他依然勤跑基層及做選民服務，既然已被推選參與預選民調，他會認同民調結果，也希望國民黨能趕緊佈局，不能再輸掉下個選舉。

市議員鄭正鈐也被推舉參與預選民調，他說，從選立委就希望為市民做一些事，現階段國民黨需要的是團結，黨部已沒資源，更沒分裂本錢，他希望預選民調結果，能凝聚黨內的共識。

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  • 國民黨新竹市黨部根據小組長推薦人選，將在下週進行四個人的民調，未來四月及八月會進行第二次及第三次，希望凝聚黨內共識與團結。人選有市議員鄭正鈐，前市長許明財及前立委呂學樟和市議員林耕仁。圖為鄭正鈐。（記者洪美秀攝）

    國民黨新竹市黨部根據小組長推薦人選，將在下週進行四個人的民調，未來四月及八月會進行第二次及第三次，希望凝聚黨內共識與團結。人選有市議員鄭正鈐，前市長許明財及前立委呂學樟和市議員林耕仁。圖為鄭正鈐。（記者洪美秀攝）

  • 國民黨新竹市黨部根據小組長推薦人選，將在下週進行四個人的民調，未來四月及八月會進行第二次及第三次，希望凝聚黨內共識與團結。人選有市議員鄭正鈐，前市長許明財及前立委呂學樟和市議員林耕仁。圖為許明財。（記者洪美秀攝）

    國民黨新竹市黨部根據小組長推薦人選，將在下週進行四個人的民調，未來四月及八月會進行第二次及第三次，希望凝聚黨內共識與團結。人選有市議員鄭正鈐，前市長許明財及前立委呂學樟和市議員林耕仁。圖為許明財。（記者洪美秀攝）

  • 國民黨新竹市黨部根據小組長推薦人選，將在下週進行四個人的民調，未來四月及八月會進行第二次及第三次，希望凝聚黨內共識與團結。人選有市議員鄭正鈐，前市長許明財及前立委呂學樟和市議員林耕仁，圖為林耕仁。（記者洪美秀攝）

    國民黨新竹市黨部根據小組長推薦人選，將在下週進行四個人的民調，未來四月及八月會進行第二次及第三次，希望凝聚黨內共識與團結。人選有市議員鄭正鈐，前市長許明財及前立委呂學樟和市議員林耕仁，圖為林耕仁。（記者洪美秀攝）

  • 國民黨新竹市黨部根據小組長推薦人選，將在下週進行四個人的民調，未來四月及八月會進行第二次及第三次，希望凝聚黨內共識與團結。人選有市議員鄭正鈐，前市長許明財及前立委呂學樟和市議員林耕仁。圖為呂學樟。（記者洪美秀攝）

    國民黨新竹市黨部根據小組長推薦人選，將在下週進行四個人的民調，未來四月及八月會進行第二次及第三次，希望凝聚黨內共識與團結。人選有市議員鄭正鈐，前市長許明財及前立委呂學樟和市議員林耕仁。圖為呂學樟。（記者洪美秀攝）

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