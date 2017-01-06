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興航勞資協商五度破局 與警爆發衝突

2017-01-06  14:01

〔記者張凱翔／台北報導〕興航第5次強制協商會議再度破局，興航企業工會接受第4次勞動局主席「加發1.5月、補償10萬元」方案後資方仍不接受，興航企業工會顧問陳容柔步出勞動局5樓會場後向等待的工會成員說明破局後，發喊一聲「進去找劉東明！」後近百名工會成員湧向會議室與媒體、警方爆發衝突，遭警方擋下後持續在現場呼「劉東明出來！」的口號。

現場抗議工會成員近百人，再意圖衝入勞動局協商會議室時遭遇電子媒體架起的攝影機，警方與攝影記者和工會成員爆發推擠衝突，工會成員聽到協商再度破局按捺不了激動，加上1月11日興航股東會之後，資方協商代表劉東明也將被資遣，代表協商也無法再繼續下去，在企業工會顧問陳容柔一聲發喊之下，便向會議室衝鋒。

勞動局要求林明昇出面協商

勞動局長賴香伶面對衝突表示，已經現場要求興航執行長劉東明聯絡董事長林明昇，即刻和勞動局、工會代表見面協商，目前資方沒有回應。

資方於協商會議上堅持依照《大量解雇勞工保護法》按員工年資給予30、40或50日的資遣費，其餘免談，回絕勞動局主席提出的方案，並說如果有勞工願意接受資方建議可私下找公司簽資遣協議；工會律師丁穩勝表示，資方的方案實際上就是「依法給付」，簽約只代表放棄應有的補償而降低到只剩法定門檻。

興航企業工會強調，既然工會已經接受勞動局提出的方案，代表勞方、政府的立場已經一致，剩下只看資方願不願意協商。

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  • 工會成員聽到第五度破局按捺不住激動，爆衝勞動局協商會議室，和記者、警方爆發衝突。（記者張凱翔攝）

    工會成員聽到第五度破局按捺不住激動，爆衝勞動局協商會議室，和記者、警方爆發衝突。（記者張凱翔攝）

  • 興航第五次勞資協商再度破局，資方表示僅願意依《大量解雇勞工保護法》付資遣費，拒絕給工會額外補償。（記者張凱翔攝）

    興航第五次勞資協商再度破局，資方表示僅願意依《大量解雇勞工保護法》付資遣費，拒絕給工會額外補償。（記者張凱翔攝）

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