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一例一休争議 林濁水：勞團其實不了解勞工處境

2017-01-06  14:03

［記者彭琬馨／台北報導］前民進黨立委林濁水上午表示，當前一例一休修法其實是實踐民進黨2000年的執政承諾，部分勞工團體不了解勞工狀態，才會提出拒砍七天假、支持兩例假等訴求。林濁水認為，兩例假對人力成本需求較大的服務業來說會非常辛苦，「從這點看勞團其實不了解勞工處境」。

林濁水上午接受廣播媒體訪問，談及近期因一例一休新法實施，造成部分企業成本增加而調漲物價的現象。他解釋，此政策原為民進黨2000年的執政承諾，當時考量一步到位修法可能對社會衝擊過大，將公務員與勞工分開處理，先實施公務員單周40小時工時並扣除七天假，勞工則是雙周84小時、保留七天假；此次修法則再將勞工雙周84小時調整到與公務員單周40小時相同標準。

林濁水認為，從政策延續性角度來說，一例一休等於實踐民進黨2000年的承諾，讓勞工工時與公務員相同，因多數大企業都已經實施周休二日，新法其實對中小型企業、甚至是微型企業等，人力成本需求較高的產業衝擊較大。

林濁水強調，若交通業、餐飲業、服務業全部都要二例，人力成本相對較高的產業就會非常辛苦，而這些產業其實都是中小企業、甚至是微型企業，勞團認為扣除七天假是圖利大財團的說法並非實情。

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  • 前立委林濁水。（資料照，記者鄭鴻達攝）

    前立委林濁水。（資料照，記者鄭鴻達攝）

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