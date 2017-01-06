農委會傳換將 主委曹啟鴻回應了！

農委會主委曹啟鴻。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-01-06 13:25

〔即時新聞／綜合報導〕今天有媒體報導，農委會主委曹啟鴻職務可能遭調動，對此曹啟鴻回應，媒體要生存，需要想像力，藉以駁斥傳聞。

《時報周刊》報導，據傳農委會主委曹啟鴻職務可能調動。報導指出，內情人士表示，曹啟鴻上任後無發揮空間，副主委陳吉仲則無扶正意願，可能由嘉義縣長張花冠接替。

《聯合報》報導，對此曹啟鴻回應，他一向永不懈怠，無倦勤情事，會繼續關心、愛護農業。曹啟鴻說，農委會會日日求進步，最近統計，專業農漁民收入達百萬，超出國民平均所得，預計返鄉農民會增加。