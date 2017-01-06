倡組工會！消防署樂觀其成、警政署態度保留

2017-01-06 13:11

〔記者鄭鴻達／台北報導〕多名警察、消防人員權益促進團體代表，今出席「警消人員組工會」公聽會，呼籲修法開放警消組工會。對此，消防署副署長謝景旭表示樂觀其成；警政署人事室副主任莊進星則持保留態度，主張警察可透過現有機制來保障權益。

我國警察及消防人員長年因人力編制不足、勤務繁重，時有過勞死或因公殉職遺憾發生，為保障警消人員爭取勞動權益。時代力量立委徐永明、洪慈庸舉辦公聽會，邀請台灣警察工作權益推動協會、消防員工作權益促進會等警消代表、學者及官方代表與談、交換意見。

警權會常務理事吳宗哲指出，警察工作缺乏保障，曾有同仁因無端小事被記申誡，且若在內部座談會發聲也常會被關切，而現行公務員協會並未發揮保障效果，若基層員警無法因為工會保障而無後顧之憂，將會面臨更多打壓，盼落實勞動法律，保障員警的勞動三權。

消權會副理事長余宗翰表示，有句名言是「今天公祭，明天忘記」，近4共有22位消防員殉職，常得有人殉職得到媒體關注，才迫使行政機關檢討，常消防員平時難處難以表達，只有組工會才能保障勞動三權，盼開放組工會，讓他們在前線打火時，後方也有堅實後盾。

對於是否開放組工會，謝景旭表示，憲法雖有保障結社權，但消防員是聞聲救苦的工作，牽涉甚廣，不過只要對消防同仁的工作及權益有幫助的事，都樂觀其成，在補足人力、改善裝備、業務專業化及勤務合理化等部分，消防署也有持續推動改善並獲初步重果。

莊進星則指出，據大法官解釋，公務員與國家有公法上的職務關係，其組織結社的規定是回歸到《公務人員協會法》等範疇，可藉由修此法來強化保障，警政署立場是建議警察同仁參與各地公務人員協會保障權，但未來若有相關修法，警政署也會配合依法行政。

徐永明指出，未來時力將推動《工會法》修法，將警、消、教師及公務人員納入，賦予組織工會權力，讓他們除了透過機關主動改善勞動條件外，也能保障其自身權益；洪慈庸表示，盼各機關將警消人員心聲聽進去，讓他們在更友善的工作環境內，能更有成就感。