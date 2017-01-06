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同天開記者會 吳郝下週一分別宣布參選黨主席？

2017-01-06  13:15

〔記者施曉光／台北報導〕今日上午傳出前副總統吳敦義九日將宣布參選國民黨主席，吳敦義辦公室中午證實，九日上午十點要在台大校友會館召開記者會，但未透露主題內容。

巧合的是，國民黨副主席郝龍斌辦公室隨即也向媒體宣布，郝龍斌同一天上午也將召開記者會，而且是正式宣布參選。

不過，郝龍斌在近中午面對媒體詢問，有關傳出吳敦義九日將宣布參選一事時回應，任何人對黨有想法、願意承擔，都是好事，但並未鬆口是否確定參選。

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  • 國民黨副主席郝龍斌6日出席「中國國民黨的過去、現在與未來」座談會，就「國民黨如何釐清錯誤再出發」發表看法，左為前立委龐建國。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨副主席郝龍斌6日出席「中國國民黨的過去、現在與未來」座談會，就「國民黨如何釐清錯誤再出發」發表看法，左為前立委龐建國。（記者叢昌瑾攝）

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