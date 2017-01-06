同天開記者會 吳郝下週一分別宣布參選黨主席？

2017-01-06 13:15

〔記者施曉光／台北報導〕今日上午傳出前副總統吳敦義九日將宣布參選國民黨主席，吳敦義辦公室中午證實，九日上午十點要在台大校友會館召開記者會，但未透露主題內容。

巧合的是，國民黨副主席郝龍斌辦公室隨即也向媒體宣布，郝龍斌同一天上午也將召開記者會，而且是正式宣布參選。

不過，郝龍斌在近中午面對媒體詢問，有關傳出吳敦義九日將宣布參選一事時回應，任何人對黨有想法、願意承擔，都是好事，但並未鬆口是否確定參選。