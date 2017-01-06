智慧機械高峰論壇 企業界籲：一例一休不能一體適用

2017-01-06 13:07

〔記者蘇金鳳／台中報導〕一例一休新制中讓許多行業叫苦連天，多位企業界人士表示，新制對企業有很大的衝擊，雖然剛推動，勞、資會有調適期，但不能所有產業都適應一種法規，應有例外。

經濟部長李世光今天受訪時表示，經濟部目前正努力跟八大工商團體討論此事，他們看此事最重要思路，其實是所謂彈性工時，要有比較好的調適期，勞動部已經在規劃，最近會宣布新的政策，經濟部全力在協助。

經濟部今天在台中市舉辦「智慧機械高峰論壇」，由於一例一休造成企業界重大衝擊，台灣機械工業同業公會理事長柯拔希表示，新的政策出來，大家需適應一段時間，該調整企業就會調整，但產業界的聲音也是很重要，因為有產業才有勞工。

柯拔希表示，一例一休在台灣是剛出來的制度，對產業有某種程序衝擊，產業跟勞資其實需要時間來進行磨合、調整，如此勞資都雙贏。

但是，柯拔希表示，很多產業不能一體適用新法，以機械業而言，有很多需要到海外去安裝機器，休假就會造成機器安裝的問題，機械業已行文給勞動部，也請立法院幫忙，向政府表達很多產業其實可以做例外的調整，不一定要全部產業適用一種法規，很多產業不是百分之百適應。

友嘉實業集團總裁朱志洋便表示，一例一休確實是對企業很大的衝擊，不管是對製造業、服務業都很大，尤其是服務業，但既已公布，企業要面對，一方面面對衝擊，一方面企業界也應思考，在製造產業這一塊用自動化取代人力，在效率上是否提升，減少加班，而在週日、國定例假日加班儘量避免，但星期六加班是OK的。

朱志洋表示，人員的聘僱，在自動化可以減少，更重要不只在自動化這一塊，後勤方面，行政、財務、研發系統加強，軟件的建構，都可以提升人員的工作效率，對減少人員加班，還是有幫助。

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