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宣布參選黨魁？吳敦義九日召開記者會

今傳出前副總統吳敦義將宣布參選國民黨主席，吳辦隨即證實九日上午十點的確要召開記者會，但未透露主題。圖為日前國民黨主席洪秀柱（圖中）、國民黨副主席郝龍斌（左）與前副總統吳敦義（右二）一同出席活動。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-01-06  12:46

〔記者施曉光／台北報導〕今日傳出前副總統吳敦義九日將宣布參選國民黨主席，吳敦義辦公室中午隨即證實九日上午十點的確要在台大校友會館召開記者會，但未透露主題內容。

傳聞也將宣布角逐黨魁的國民黨副主席郝龍斌，中午受訪時則回應，任何人對黨有想法、願意承擔，都是好事，但仍未鬆口是否確定參選。

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相關關鍵字： 吳敦義 國民黨主席 國民黨主席選舉 洪秀柱 郝龍斌
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