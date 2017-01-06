林全參觀台南資訊月 也來VR一下…

2017-01-06 12:23

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南資訊月活動今天登場，行政院長林全專程參觀，在主題館的「VR樂園」，以及中山科學研究院的展區，模擬體驗飛行傘與駕駛戰鬥機，他強調智慧化產業的重要性，國內一定會有很好的發展。

林全在市長賴清德的陪同下，造訪南紡世貿中心的資訊月活動，他先到主題館參觀，隨即體驗VR，模擬坐著飛行傘，享受高空遨遊的刺激與樂趣。

接著林全一行人到中科院展區，體驗由國內自行整合、開發的沈浸式飛行模擬系統，猶如在座艙裡，駕駛F-16戰鬥機，場景也相當逼真，讓他欲罷不能。

林全致詞時表示，政府推動沙崙的綠能發展，就是希望對地方有所提升，他認為資訊科技真的很重要，各界努力下，未來台南一定可以在智慧化產業上扮演關鍵角色。