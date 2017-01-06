愛台灣抗中國壓力 宏國大使希望我國這樣做

2017-01-06 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文「英捷專案」明將出訪中南美洲4友邦，首站將抵宏都拉斯。對於中國長期以投資基礎建設拉攏中美洲各國，宏都拉斯駐台灣大使謝拉（Rafa Sierra）並不諱言，坦言在中國持續施壓下，國會也曾出現質疑台灣政策的聲音，「希望台灣能給我們武器說服國會」。

根據《上報》報導，宏都拉斯現任總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）於2014年上任至今，對台宏關係極為重視，曾在各種國際組織等場合為我國仗義執言。葉南德茲更曾於去年訪台致詞時以「台灣共和國（República de Taiwan）」稱呼我國，兩國關係相當友好。

報導指出，雖然親台立場明確，謝拉仍坦言宏國長期承受來自中國的龐大壓力，他表示「中國持續透過投資基礎建設及貿易等方式，對中美洲各國施加壓力」。謝拉說，宏都拉斯歡迎中國的投資與貿易，但必須經過台灣；而宏都拉斯若欲進入中國市場，也必定會通過台灣。

謝拉進一步表示，在這樣的立場下，宏國內部自然產生一些反對的聲浪與質疑。為了要貫徹力挺台灣的政策，謝拉直言「希望台灣能給我們武器」，讓葉南德茲藉以說服國會，並滿足人民的需求。

另外，目前在宏國投資的台商僅有10家，謝拉積極盼望台商投資，但他強調，宏國不是要求台灣幫助，或是常被誤解的「金援外交」，而是希望台宏透過人與人之間的互動來往，自民間建立綿密堅強的互動基礎。