廉委會預算卡關恐熄燈 柯：委員沒車馬費也願意來

2017-01-06 12:05

〔記者郭逸／台北報導〕台北市廉政委員會預算69萬元在市議會卡關，藍綠議員都不支持，可能因此吹熄燈號。由於市議會今天就要進行政黨協商，台北市長柯文哲今受訪表示，早已擔心預算過不了，因此聘任新一年的廉委時就已打過預防針，可能沒有車馬費，廉委們都表示願意，顯然柯市府將續行廉委會。

柯文哲今天也不忘抱怨，廉委會不是他上任才設立的機關，前朝的郝龍斌時期就有這個機關，他只是將外聘委員的比例從3分之1改為3分之2，其他地方都一模一樣。