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暗批洪秀柱？郝龍斌：政黨負責人不能只想鞏固位子

2017-01-06  12:11

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席洪秀柱的領導風格與路線方向，讓黨內反洪派人士不滿，考慮參選黨魁的國民黨副主席郝龍斌今日出席「從執政到在野，國民黨如何釐清錯誤再出發」座談會時，回應提問者批評洪秀柱的領導問題時表示，做為政黨負責人，最重要的基本要求就是無私，「絕不能說在這個位子，只想鞏固這個位子，不管政黨未來發展。」

郝龍斌還說，「甚至我在這個位子已經想到下個位子要幹什麼，如果是這樣的人在這裡的時候，我想這個政黨的前景是堪慮的。」

郝龍斌表示，主事者的重要人格特質，不只要有無私，還要能包容、溝通，而且有錯就要認，才會進步，減少犯錯，透過集體決策就能減少犯錯的機會，這也是他一再強調國民黨「一個人說了算」的時代已經過去了。

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  • 國民黨副主席郝龍斌今出席「中國國民黨的過去、現在與未來」座談會，會前接受媒體訪問，隨後在座談會中就「國民黨如何釐清錯誤再出發」發表看法。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨副主席郝龍斌今出席「中國國民黨的過去、現在與未來」座談會，會前接受媒體訪問，隨後在座談會中就「國民黨如何釐清錯誤再出發」發表看法。（記者叢昌瑾攝）

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