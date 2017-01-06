立院換地案有鬼？柯：壞人很難了解好人為何做好事

2017-01-06 11:55

〔記者郭逸／台北報導〕北市和中央的「立法院換地案」，目前正在北市議會審查，卻傳出市長柯文哲私下拜會民、親兩黨議員，試圖闖關，此舉卻讓國民黨議員質疑有政治目的，議長吳碧珠對此定調不讓本案在此會期過關。柯今天受訪表示，立法院換地案單純只是市政需要，但在台灣就有人要添加一些政治意涵，遭指此案背後有鬼，他反批：「壞人很難了解好人為什麼要做好事。」

北市府預計以產權所有的立法院土地，與國產署交換南瓶、東區轉運站等5塊土地，由於立法院屬蛋黃區，南港的5筆土地卻位在蛋白區，多位議員質疑讓利，是不平等交換。

柯昨表示，北市府今年下半年將推東區門戶計畫，南港瓶蓋工廠的土地很重要，畢竟整個南港區開發下去，還是要留一塊綠地，文物保存且綠地保留，更重要是打造青創基地。

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