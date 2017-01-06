「每個政策都分歧」 文大社科院長批洪秀柱

2017-01-06 12:01

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席洪秀柱的領導風格與路線方向，讓黨內反洪派人士不滿，陸委會前副主委、文大社科院長趙建民今日出席「從執政到在野，國民黨如何釐清錯誤再出發」座談會時，也對洪秀柱提出嚴辭批評，質疑洪好像完全不了解什麼是民意與妥協。

趙建民並表示，雖然洪秀柱強調黨魂、創黨精神，不是壞事，但國民黨現在卻是向右邊的統派靠攏，他認為，民進黨在蔡英文領導下已經向右靠，強調中華民國憲法、兩岸人民關係條例與維持現狀，這是國民黨重要的三根支柱，但在民進黨已經向中間靠攏的情況下，國民黨面對「重兵壓境」，原本應該護衛城池，卻向右靠攏，使得原本站在中間偏右的定位，偏向成為右派政黨，「有幾個國家的右派政黨可以取得政權？」「國民黨要重回執政，我看很拚﹗」

趙建民指出，現在的國民黨主席，原本出身立法院，應該了解政治就是妥協，但好像完全不了解什麼是民意與妥協，而且國民黨現在完全與民意脫節，他強調，洪秀柱提出「和平綱領」，「誰會反對『和平』兩字？」但「和平綱領」與「和平」是兩回事，洪秀柱好像不懂。

趙建民還說，領導人的基本要件是團結愈多人愈好，「哪有黨主席每個政策都分歧」，從「九二共識、一中各表」、「和平綱領」以及黃復興黨代表選舉等問題，都讓外人看不懂。

趙建民並批評，洪秀柱一天到晚講黨魂，說要擁抱孫中山，但他邀請洪秀柱演講，約了兩個月始終沒有下文，因此現在已經決定不邀了，並告訴洪「你不用再來了」，如今國民黨現在只是少數幾個人在尋求溫暖。