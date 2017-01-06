爸氣！兒子涉簽賭欠債 謝長廷4字怒罵

謝長廷強調兒子咎由自取，應該嚴格自省自律，也不該辯解。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-01-06 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕駐日代表謝長廷的兒子謝維洲日前被爆簽賭欠下千萬賭債，謝長廷本來都沒有回應，如今他在臉書上PO文回應，強調兒子「咎由自取」，應該嚴格自省自律，也不該辯解。

先前媒體報導，謝長廷的妻子游芳枝從日本返台幫忙處裡債務，謝長廷在文中也解釋游芳枝回台其實是為了女兒，因為女兒謝維芬去年8月不慎摔倒跌落階梯腦部受傷，緊急送醫開刀，也昏迷了一段時間，妻子才會特地回台幫忙照顧孫子，並不是媒體說的處裡兒子債務才回台。謝長廷指出，女兒目前已清醒，也順利復健，感謝外界的關心。

謝長廷強調，兒子身為公眾人物，本當受媒體監督。雖然他自認委屈，辯稱運動彩券是政府核准發行，不是賭博也不違法，更沒欠債千萬元的事實。謝長廷寫道：「但我認為頻繁簽購運彩才有今日後果，咎由自取，應嚴格自省自律，要求其不必澄清也不該辯解！」

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