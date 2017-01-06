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農會選前修法開放名冊 藍委批民進黨吃相難看

2017-01-06  11:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕全國基層農會選舉將於今年2月19日投票，國民黨立委張麗善、林為洲等人今召開記者會，批評民進黨為掌握農會系統，農委會趕在去年底修正「農會選舉罷免辦法」，要讓候選人能取得會員名冊以利選舉。

「民進黨違法亂紀！吃相難看！」國民黨團副書記長林為洲說，立委候選人也不可能拿到選舉人名冊，基層農會選舉候選人可申請名冊，取得農會會員個資，將有賄選、拜訪、恐嚇之虞，雖然民進黨認為這樣才公平，但負面效應大，個資恐外洩。

國民黨團副書記長張麗善表示，農會選舉在即，各地農會都非常緊張，執政黨下放很多資源，立法院則仗著人數多數，在去年11月14日經濟委員會上，民進黨立委便要求農委會就農漁會選舉修改辦法，希望提供去識別化的名冊，意圖簡直居心叵測。

國民黨立委黃昭順說，民進黨自從執政後，想把農會真正佔有，修正「農會選舉罷免辦法」第11條、第16條，目的就是要綁樁和賄選。

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  • 藍委黃昭順（左）、張麗善（中）、林為洲（右）批評民進黨政府擅改農會選舉罷免辦法。（記者陳鈺馥攝）

    藍委黃昭順（左）、張麗善（中）、林為洲（右）批評民進黨政府擅改農會選舉罷免辦法。（記者陳鈺馥攝）

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