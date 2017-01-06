北農使用費調漲釀怠工危機 柯P不妥協

2017-01-06 11:35

〔記者郭逸／台北報導〕台北農產公司工會不滿批發市場、冷凍庫使用費調漲50%，昨（5日）揚言在春節前夕發動怠工。台北市長柯文哲今受訪表示，調漲使用費並非市府片面決議，議會也有要求，目前也會這樣處理；至於如何公部門和北農之間的爭端？柯未說明解決方案，僅說會要求行政部門處理。

對於工會揚言怠工，柯文哲直言：「政治上吵吵鬧鬧都有，但不要犧牲市民的民生問題。」他說，他會要求行政部門處理。

據了解，目前市府傾向和北農討論分階段調漲的方案，除讓北農負擔開銷，也可符合議會的要求。

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