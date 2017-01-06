中客減少是轉機！ 嚴長壽教政府這樣做

公益平台文化基金會董事長嚴長壽昨參加新書發表會。（記者胡舜翔攝）

2017-01-06 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨再次執政後，中客來台數量減少，公益平台文化基金會董事長嚴長壽卻認為，中客減少是危機也是轉機！可以藉此重建台灣的優勢。

《風傳媒》報導，嚴長壽針對中國觀光客有不同的看法，他昨在新書發表會上指出，中客減少雖然是危機，但也是轉機，台灣應該避免陷入大國思考的陷阱，如果轉而向和特色小國學習，可以重建台灣的優勢。

嚴長壽說，今年中客大概也會減少，不過不要期待中國市場打開，我們應該要看自己的優勢，重新包裝自己，他舉例，台東就是因為日本旅客看到特色，才會成為衝浪聖地。