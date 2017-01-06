| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 政治

中客減少是轉機！ 嚴長壽教政府這樣做

公益平台文化基金會董事長嚴長壽昨參加新書發表會。（記者胡舜翔攝）

2017-01-06  11:42

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨再次執政後，中客來台數量減少，公益平台文化基金會董事長嚴長壽卻認為，中客減少是危機也是轉機！可以藉此重建台灣的優勢。

《風傳媒》報導，嚴長壽針對中國觀光客有不同的看法，他昨在新書發表會上指出，中客減少雖然是危機，但也是轉機，台灣應該避免陷入大國思考的陷阱，如果轉而向和特色小國學習，可以重建台灣的優勢。

嚴長壽說，今年中客大概也會減少，不過不要期待中國市場打開，我們應該要看自己的優勢，重新包裝自己，他舉例，台東就是因為日本旅客看到特色，才會成為衝浪聖地。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 中國觀光客 中客 嚴長壽 觀光客
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：中客減少是轉機！ 嚴長壽教政府這樣做


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.