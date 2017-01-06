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傳接農委會主委 張花冠：想把嘉義大平台做好做滿

2017-01-06  10:58

〔記者林宜樟／嘉義報導〕外傳農委會主委可能由嘉義縣長張花冠接任，張花冠今天受訪時回應，「我希望能把嘉義這個滿滿的大平台做好」，她說，政府的人事佈局是中央在做，自己則是希望能把嘉義大平台做好，做滿。

張花冠表示，嘉義縣市原本就是同一區，有很多分治之後的困擾，希望能把嘉義這個滿滿的大平台做好，把嘉義縣市的許多事情做好做完。

她說，中央的人事佈局是他們在做，她自己希望能把嘉義大平台做好，「做好滿滿的大平台」；她也透露，自己無意去中央政府做官，為人民做事，「縣市長是最好的工作」。

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  • 嘉義縣長張花冠表示希望能把嘉義縣長做好做滿。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長張花冠表示希望能把嘉義縣長做好做滿。（記者林宜樟攝）

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