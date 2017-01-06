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郝龍斌：國民黨一人說了算的時代已經過去

2017-01-06  11:08

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨副主席郝龍斌今天上午出席「從執政到在野，國民黨如何釐清錯誤再出發」座談會時表示，過去國民黨「一個人說了算」的時代已經過去，未來應該集體決策，透過溝通與包容，傾聽人民聲音，才能做出符合民眾需要的決策，重返執政，而2018選舉就是關鍵一役，爭取到勝選，才是國民黨再出發的起步。

郝龍斌表示，國民黨過去執政與民意脫節，疏離民眾，不被民眾信任，因此，若要重返執政的關鍵就是符合人民需要，才能爭取信任支持，而爭取2018、2020的勝選，則是凝聚全黨的最好方式，黨內在此前提下，一起思考如何來做。

他表示，國民黨過去在兩岸關係做得非常好，在「九二共識、一中各表」前提下推動兩岸事務，問題不大，但論述有必要說得更清楚，才能凝聚全黨共識，更重要的是內政，從民生、經濟議題出發，會是國民黨的強項，這也是他為何最近要推動反核食進口公投連署，因為這是做民眾認為應該做的事。

在黨務改革方面，郝龍斌認為，國民黨的組織要再檢討，自從兩次敗選後，基層組織已經鬆散，同時在行政院不當黨產處理委員會違法違憲的追殺下，黨工人數必須精簡，地方黨部應該用在地人、在地化，所以他支持地方黨部主委直選。

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  • 國民黨副主席郝龍斌6日出席「中國國民黨的過去、現在與未來」座談會，會前接受媒體訪問，隨後在座談會中就「國民黨如何釐清錯誤再出發」發表看法。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨副主席郝龍斌6日出席「中國國民黨的過去、現在與未來」座談會，會前接受媒體訪問，隨後在座談會中就「國民黨如何釐清錯誤再出發」發表看法。（記者叢昌瑾攝）

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