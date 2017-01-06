追問「一例一休」 徐國勇：會有看不見的手影響經濟

2017-01-06 10:52

〔記者王捷／台南報導〕行政院長林全今日到台南參觀「國家蚊媒傳染病防治研究中心」，對於外界好奇的一例一休帶來的經濟影響，林全笑而不答，雖然昨日林全有對外回應，真正受影響的有35％企業，但不至於造成全面性影響，今日行政院發言人徐國勇出面回答，會有看不見的手影響經濟，將會慢慢步上軌道。

部分民眾都擔心一例一休對經濟影響，但林全日前受訪時指出，這項照顧勞工的政策是國家進步的象徵，這樣的說法令部分勞工無法接受，曾有雇主指出，現在不敢安排員工加班，因為這會讓人事成本增加，也有部分勞工抱怨，雖然加班費很可觀，但是卻看得到吃不到。

徐國勇強調，在自由經濟體下，會有一隻看不見的手影響企業，或許會讓部分企業縮短工時、部分店家會提早打烊，這隻看不見的手會調整市場機制，會讓經濟慢慢平穩下來。

對於立法院目前尚未有設置相關提振經濟的法案，徐國勇說，行政院與立法院是平行單位，他尊重立法院職權，刺激經濟的配套法案也是行政院期待的政策。