追問「一例一休」 徐國勇：會有看不見的手影響經濟
2017-01-06 10:52
〔記者王捷／台南報導〕行政院長林全今日到台南參觀「國家蚊媒傳染病防治研究中心」，對於外界好奇的一例一休帶來的經濟影響，林全笑而不答，雖然昨日林全有對外回應，真正受影響的有35％企業，但不至於造成全面性影響，今日行政院發言人徐國勇出面回答，會有看不見的手影響經濟，將會慢慢步上軌道。
部分民眾都擔心一例一休對經濟影響，但林全日前受訪時指出，這項照顧勞工的政策是國家進步的象徵，這樣的說法令部分勞工無法接受，曾有雇主指出，現在不敢安排員工加班，因為這會讓人事成本增加，也有部分勞工抱怨，雖然加班費很可觀，但是卻看得到吃不到。
徐國勇強調，在自由經濟體下，會有一隻看不見的手影響企業，或許會讓部分企業縮短工時、部分店家會提早打烊，這隻看不見的手會調整市場機制，會讓經濟慢慢平穩下來。
對於立法院目前尚未有設置相關提振經濟的法案，徐國勇說，行政院與立法院是平行單位，他尊重立法院職權，刺激經濟的配套法案也是行政院期待的政策。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 林鶴明升官原因曝光！小英幕僚看中這點...
- 台南市長選戰提前開打 媒體民調「他」領先
- 中客減少是轉機！ 嚴長壽教政府這樣做
- 追問「一例一休」 徐國勇：會有看不見的手影響經濟
- 林佳龍上任2年 部落客讚台中進步超有感！
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 當滷肉飯配湯要價上百元...名嘴揭餐飲漲價內幕
- 921震後落跑回大聯盟 前中職洋將45歲仍是重砲
- 〈台股青紅燈〉滿盤皆輸的一盤棋
- 「大王效應」》還沒「約定」大咖 「薪」情躁動
- 6月搶開股東會 8天額滿
- 苗栗鼓勵縣內升學 鮭魚回流獎學金會延續
- 明星少將外遇拋妻棄子 淪情婦之女的手下
- 強制休息沒更好 百貨櫃姐5萬加班費只剩數千…
- 台灣最強小吃 鹽酥雞稱霸
- 與言承旭共赴豪門喜宴 林志玲只認「做了這件事」！
- 豐田欲在墨西哥設廠 川普嗆：「休想」！
- 《日內瓦錶展預覽》逆跳之美
- NBA》甜瓜超悶的！字母哥最後絕殺違例了（影音）
- 經典賽國手失能 最高賠1600萬
- 證券行情表、證券表格
- 川普延攬前參議員柯茨 任國家情報總監
- 雲林文化處停車場 趕春節前完工
- 警局內勤挨詐950萬 一生積蓄去了了
- 《日內瓦錶展預覽》功能進化
- 路邊鋼筋裸露害斷牙 婦擬提國賠
- 琴酒和灰原哀究竟是什麼關係？青山剛昌的回答讓網友暴怒惹
- 高鐵通車10週年 桃園探索館開幕
- 自由廣場》洪蔡差在哪裡？
- 大城驚爆 土副總理：原攻擊規模大得多
- 老婆若失智 艾力克斯感性再愛一次
- 開罰單稱中配426 警被記申誡
- 討債不成反被動私刑 母子遭綑樹上讓火蟻咬頸亡
- 比特幣暴跌20% 逼近歷史天價後突反轉
- （影音）胸罩還是比基尼？雪莉泳池戲水又挨罵
- 緝毒過勞 警員、毒蟲同時掛急診
- 超辣準媽媽！陳子玄大秀裸背透視蕾絲婚照
- 動員450志工 花毯節暢遊無障礙
- 《美妝新亮相》MEMEBOX 韓系新創美妝集團
- （桃園）寒士尾牙認桌不足5成 善心者響應
- 《日內瓦錶展預覽》極簡經典
- 賴琳恩閃婚陳乃榮 爆乳放閃
- 最後一年採菸葉 民眾菸田巡禮
- 老屋重建獎勵發酵 30年飯店7.3億售出
- 不捨莉亞公主辭世 粉絲連署要迪士尼將她列為「公主」之一
- 匯損衝擊 國銀在中國獲利大減7成
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：追問「一例一休」 徐國勇：會有看不見的手影響經濟
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分