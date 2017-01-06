國民黨募款狀況不佳 郝龍斌：多數黨員支持才會順利
2017-01-06 10:42
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨副主席郝龍斌今天上午出席「從執政到在野，國民黨如何釐清錯誤再出發」座談會，會前面對詢問是否要參選黨魁時表示，「我決定了就會跟大家報告」，對於國民黨特別黨費與募款情況不佳的原因，他說，最重要的就是國民黨的方向路線能得到多數黨員支持與認同，凝聚向心力，募款才會順利。
郝龍斌強調，國民黨路線、政策方向需要大家凝聚共識與討論，因此他主張大家一起開誠佈公來做辯論。
面對媒體關切參選動向，郝龍斌強調，他的未來決定了，就會跟大家報告，對於傳聞立法院國民黨團書記長江啟臣有意參選黨魁，他說，在民主程序下，有愈多人參選愈好，黨內優秀的人願意來承擔，都是好現象。
至於他是否也願意承擔？郝龍斌重申，「我決定了，就會跟大家報告。」
郝龍斌並表示，既然去年國民黨19全代會決定地方黨部主委要直選，最好的一個選舉點，應該就是今年520黨主席、黨代表選舉時合併辦理，這也是最好的安排。
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