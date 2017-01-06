「我就是愛台灣！」 宏都拉斯大使駁斥邦交不穩
〔記者呂伊萱／台北報導〕總統蔡英文「英捷專案」明將出訪中南美洲4友邦，首站將抵宏都拉斯。此次出訪友邦，外傳是為鞏固不穩邦交，惟宏都拉斯駐台大使謝拉（Rafael Fernando Sierra）出面駁斥傳言，並強調兩國邦交鞏固。他並建議台宏需自商業與教育等面向深化民間關係，以創造兩國關係的堅實基礎，對兩國皆是雙贏局面。
宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）去年10月時，曾訪台出席國慶活動，當時便曾邀請蔡總統訪宏。此次出訪行程原無安排宏國，總統得知後，主動要求加入宏國行程，並列為首站地點。
對於蔡英文即將訪問宏國，謝拉表示，宏都拉斯民眾非常期待蔡總統的到訪，預期會在宏國掀起熱潮。謝拉也駁斥台宏邦交不穩傳言，並強調，他就是「愛台派」，他將陪同蔡總統造訪宏國，在總統訪問結束後，還會繼續陪同4家不同領域台商在宏國探勘商機，直到本月底才會返台，「整個月都是台灣月」。
謝拉坦言，中國在中南美洲的影響力逐漸擴張，雖宏國現任總統友台，但他認為，雙邊關係不能單單依賴高層，且宏國總統也需要有「籌碼」以說服國內的親中派，因此他盼望台宏關係能進一步發展。
謝拉表示，台灣正力推新南向政策，但除與東南亞國家加強合作之外，他更推薦台灣將發展重心擺在中南美盟友們身上，他強調，這不只是他的想法，其他中南美洲駐台大使們也有同樣看法。
目前在宏國投資的台商僅有10家，謝拉積極盼望台商投資，但他強調，宏國不是要求台灣幫助，或是常被誤解的「金援外交」，而是希望台宏透過人與人之間的互動來往，自民間建立綿密堅強的互動基礎。
謝拉舉例，若有50間公司投資宏國，每家公司雇用500人，就等於500個家庭，每個家庭若有4人，一旦宏國政治領導階層有意轉向他國時，就有至少10萬群眾會不滿上街，對執政者形成壓力，「這就是堅強的連結」。
謝拉說，宏都拉斯位於美洲心臟位置、連接太平洋與大西洋，而台灣位於亞洲中心，彼此可互為門戶。謝拉自2015年赴任至今，已親自帶領至少30家台商造訪宏都拉斯，積極促成雙方合作機會。
觀察兩國可發展的商機，謝拉認為包含咖啡、製鞋、農業、海鮮、牛肉、礦產、旅遊等產業；他期待未來台灣進口宏國牛肉，台灣也正在協助讓宏國牛肉符合標準。他指出，台宏早已簽署自由貿易協定（FTA），台商若在宏國設廠，因宏國與美加墨和中南美多國都簽有貿易協議，台商產品將可享有關稅優惠進入廣大市場。
謝拉也提到台宏在教育方面的交流，目前有超過200名宏都拉斯學生在台就學，是所有邦交國中最多的。他建議雙方可推動短期交換學程，使雙方認識彼此文化、體驗當地生活，因為「認知就是真實」，將有助於雙方關係發展。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 林鶴明升官原因曝光！小英幕僚看中這點...
- 台南市長選戰提前開打 媒體民調「他」領先
- 中客減少是轉機！ 嚴長壽教政府這樣做
- 追問「一例一休」 徐國勇：會有看不見的手影響經濟
- 林佳龍上任2年 部落客讚台中進步超有感！
- 當滷肉飯配湯要價上百元...名嘴揭餐飲漲價內幕
- 921震後落跑回大聯盟 前中職洋將45歲仍是重砲
- 〈台股青紅燈〉滿盤皆輸的一盤棋
- 「大王效應」》還沒「約定」大咖 「薪」情躁動
- 6月搶開股東會 8天額滿
- 苗栗鼓勵縣內升學 鮭魚回流獎學金會延續
- 明星少將外遇拋妻棄子 淪情婦之女的手下
- 強制休息沒更好 百貨櫃姐5萬加班費只剩數千…
- 台灣最強小吃 鹽酥雞稱霸
- 與言承旭共赴豪門喜宴 林志玲只認「做了這件事」！
- 豐田欲在墨西哥設廠 川普嗆：「休想」！
- 《日內瓦錶展預覽》逆跳之美
- NBA》甜瓜超悶的！字母哥最後絕殺違例了（影音）
- 經典賽國手失能 最高賠1600萬
- 證券行情表、證券表格
- 川普延攬前參議員柯茨 任國家情報總監
- 雲林文化處停車場 趕春節前完工
- 警局內勤挨詐950萬 一生積蓄去了了
- 《日內瓦錶展預覽》功能進化
- 路邊鋼筋裸露害斷牙 婦擬提國賠
- 琴酒和灰原哀究竟是什麼關係？青山剛昌的回答讓網友暴怒惹
- 高鐵通車10週年 桃園探索館開幕
- 自由廣場》洪蔡差在哪裡？
- 大城驚爆 土副總理：原攻擊規模大得多
- 老婆若失智 艾力克斯感性再愛一次
- 開罰單稱中配426 警被記申誡
- 討債不成反被動私刑 母子遭綑樹上讓火蟻咬頸亡
- 比特幣暴跌20% 逼近歷史天價後突反轉
- （影音）胸罩還是比基尼？雪莉泳池戲水又挨罵
- 緝毒過勞 警員、毒蟲同時掛急診
- 超辣準媽媽！陳子玄大秀裸背透視蕾絲婚照
- 動員450志工 花毯節暢遊無障礙
- 《美妝新亮相》MEMEBOX 韓系新創美妝集團
- （桃園）寒士尾牙認桌不足5成 善心者響應
- 《日內瓦錶展預覽》極簡經典
- 賴琳恩閃婚陳乃榮 爆乳放閃
- 最後一年採菸葉 民眾菸田巡禮
- 老屋重建獎勵發酵 30年飯店7.3億售出
- 不捨莉亞公主辭世 粉絲連署要迪士尼將她列為「公主」之一
- 匯損衝擊 國銀在中國獲利大減7成
標題：「我就是愛台灣！」 宏都拉斯大使駁斥邦交不穩
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email