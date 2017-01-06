「我就是愛台灣！」 宏都拉斯大使駁斥邦交不穩

2017-01-06 10:21

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統蔡英文「英捷專案」明將出訪中南美洲4友邦，首站將抵宏都拉斯。此次出訪友邦，外傳是為鞏固不穩邦交，惟宏都拉斯駐台大使謝拉（Rafael Fernando Sierra）出面駁斥傳言，並強調兩國邦交鞏固。他並建議台宏需自商業與教育等面向深化民間關係，以創造兩國關係的堅實基礎，對兩國皆是雙贏局面。

宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）去年10月時，曾訪台出席國慶活動，當時便曾邀請蔡總統訪宏。此次出訪行程原無安排宏國，總統得知後，主動要求加入宏國行程，並列為首站地點。

對於蔡英文即將訪問宏國，謝拉表示，宏都拉斯民眾非常期待蔡總統的到訪，預期會在宏國掀起熱潮。謝拉也駁斥台宏邦交不穩傳言，並強調，他就是「愛台派」，他將陪同蔡總統造訪宏國，在總統訪問結束後，還會繼續陪同4家不同領域台商在宏國探勘商機，直到本月底才會返台，「整個月都是台灣月」。

謝拉坦言，中國在中南美洲的影響力逐漸擴張，雖宏國現任總統友台，但他認為，雙邊關係不能單單依賴高層，且宏國總統也需要有「籌碼」以說服國內的親中派，因此他盼望台宏關係能進一步發展。

謝拉表示，台灣正力推新南向政策，但除與東南亞國家加強合作之外，他更推薦台灣將發展重心擺在中南美盟友們身上，他強調，這不只是他的想法，其他中南美洲駐台大使們也有同樣看法。

目前在宏國投資的台商僅有10家，謝拉積極盼望台商投資，但他強調，宏國不是要求台灣幫助，或是常被誤解的「金援外交」，而是希望台宏透過人與人之間的互動來往，自民間建立綿密堅強的互動基礎。

謝拉舉例，若有50間公司投資宏國，每家公司雇用500人，就等於500個家庭，每個家庭若有4人，一旦宏國政治領導階層有意轉向他國時，就有至少10萬群眾會不滿上街，對執政者形成壓力，「這就是堅強的連結」。

謝拉說，宏都拉斯位於美洲心臟位置、連接太平洋與大西洋，而台灣位於亞洲中心，彼此可互為門戶。謝拉自2015年赴任至今，已親自帶領至少30家台商造訪宏都拉斯，積極促成雙方合作機會。

觀察兩國可發展的商機，謝拉認為包含咖啡、製鞋、農業、海鮮、牛肉、礦產、旅遊等產業；他期待未來台灣進口宏國牛肉，台灣也正在協助讓宏國牛肉符合標準。他指出，台宏早已簽署自由貿易協定（FTA），台商若在宏國設廠，因宏國與美加墨和中南美多國都簽有貿易協議，台商產品將可享有關稅優惠進入廣大市場。

謝拉也提到台宏在教育方面的交流，目前有超過200名宏都拉斯學生在台就學，是所有邦交國中最多的。他建議雙方可推動短期交換學程，使雙方認識彼此文化、體驗當地生活，因為「認知就是真實」，將有助於雙方關係發展。