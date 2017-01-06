林佳龍上任2年 部落客讚台中進步超有感！
柳川全新的河岸空間，裝置了許多創意藝術光景，已成新興景點。（資料照，記者黃鐘山攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台中市長林佳龍就任逾2年，市民對於市府團隊的努力開始有感，包含馬路不再坑坑洞洞、將市區河川整治成親水公園，另外交通部也正式核准台中捷運藍線計畫，成為台中第二條捷運線，台灣大道壅塞將有解，許多交通基礎建設讓民眾有感；網路Kuso名人「廖小貓」認為這2年來，台中進步非常多。
臉書粉絲團「廖小貓流浪日誌」認為，在林佳龍上任2年多以來，台中市進步非常多，他舉例在路平部分，過去馬路挖挖補補，騎開車像越野賽一樣，但近年來市區馬路大都很平順，騎起來非常舒服，雖然還有某些路段需要改善，但已經比以前好太多了；另外在柳川整治部分也給予非常高的評價，河岸整治改善，周圍也裝置創意藝術光景，讓民眾漫步河畔，有如身處在國外。
在馬路改善部分，林佳龍曾在臉書說明，為讓人孔蓋與柏油路精準切齊，工程人員使用了二次施工來「調平孔蓋」，讓孔蓋與地面的距離，能落在精準的正負0.6公分內，完美的貼齊地面；而在柳川成功整治後，林佳龍表示，為了要讓孩子都能親近河川，市府將再繼續整治市區內水系，包含綠川開蓋、大康橋計畫、筏子溪整治等。
雖然先前有部分民眾抱怨，台灣大道坑坑洞洞，讓騎士出入「難行」，有民眾呼籲政府更要注重的是基礎建設，而近年來，路平了，車流順暢了，走在台灣大道上不再起伏顛簸，而是一路暢通，再加上台中捷運藍線計畫已核准，柳川（中正柳橋至民權柳橋段）整治完成後，不僅成為台中市新興景點之一，也還給市民一條美麗的河川。
許多網友也紛紛留言表示有感，「台中改善最多的是交通，路鋪得很平整，騎摩托車不必提心吊膽」、「中區也變了不少。還會顧到海線」、「終於台中不再只是搞重劃的情況」。
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