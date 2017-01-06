女總統沒魄力？ 吳祥輝狂言遭轟「XX治國」

「拒絕聯考的小子」吳祥輝昨在臉書發表對閣揆人選看法，引來眾多批評。（圖截自吳祥輝Brian Wu臉書頁）

2017-01-06 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕當年「拒絕聯考的小子」吳祥輝昨在臉書上對政府人事異動發表看法，他指出，政壇盛傳將撤換林全，並且認為：「女人當總統，行政院長找個真正的男人吧！有肩膀有魄力、敢砍敢殺的。」此番言論讓網友們看了以後猛轟，認為他這番言論根本是「懶叫治國」。

作家吳祥輝，許多網友以「老師」來稱呼他，有網友看到這樣的PO文以後以為吳祥輝是在反串，並且留言詢問吳祥輝真正的意思，不料，吳祥輝卻回覆：「我就是要強調男性啊。就是要特別注意準確用字啊。」、「再找一個娘們就去死吧。」、「 要大改革，不砍不殺改屁啊？」並強調，男人才有肩膀、有魄力，讓這名尊敬吳祥輝的網友只好無奈的建議：「好吧，希望老師以後有空的時候，推薦可以去參加性別工作坊之類的，我知道老師是個跟得上時代的人，這世代年輕人還滿在意性別平權的。」

網友怒批，「原來有肩膀有魄力的必要條件就是懶叫」，更有人嘲諷的說：「全國比大小，贏的當總統。」至於吳祥輝提到「有肩膀、有魄力、敢砍敢殺」的真男人，有網友表示：「他是指希特勒嗎？」一名轉發此貼文的網友表示：「有沒有魄力、有沒有肩膀，要找個敢打敢殺的，去找羅瑩雪吧，保證顛覆吳姓作家對性別的刻板印象。」

吳祥輝認為，總統是女性，則行政院長應該換一位「有肩膀、有魄力的真男人」。（圖截自吳祥輝Brian Wu臉書頁）

有網友以為自己誤會吳祥輝的意思，特地留言詢問，沒想到吳祥輝直言「我就是要強調男性啊。就是要特別注意準確用字啊。」（圖截自吳祥輝Brian Wu臉書頁）