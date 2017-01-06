女總統沒魄力？ 吳祥輝狂言遭轟「XX治國」
「拒絕聯考的小子」吳祥輝昨在臉書發表對閣揆人選看法，引來眾多批評。（圖截自吳祥輝Brian Wu臉書頁）
〔即時新聞／綜合報導〕當年「拒絕聯考的小子」吳祥輝昨在臉書上對政府人事異動發表看法，他指出，政壇盛傳將撤換林全，並且認為：「女人當總統，行政院長找個真正的男人吧！有肩膀有魄力、敢砍敢殺的。」此番言論讓網友們看了以後猛轟，認為他這番言論根本是「懶叫治國」。
作家吳祥輝，許多網友以「老師」來稱呼他，有網友看到這樣的PO文以後以為吳祥輝是在反串，並且留言詢問吳祥輝真正的意思，不料，吳祥輝卻回覆：「我就是要強調男性啊。就是要特別注意準確用字啊。」、「再找一個娘們就去死吧。」、「 要大改革，不砍不殺改屁啊？」並強調，男人才有肩膀、有魄力，讓這名尊敬吳祥輝的網友只好無奈的建議：「好吧，希望老師以後有空的時候，推薦可以去參加性別工作坊之類的，我知道老師是個跟得上時代的人，這世代年輕人還滿在意性別平權的。」
網友怒批，「原來有肩膀有魄力的必要條件就是懶叫」，更有人嘲諷的說：「全國比大小，贏的當總統。」至於吳祥輝提到「有肩膀、有魄力、敢砍敢殺」的真男人，有網友表示：「他是指希特勒嗎？」一名轉發此貼文的網友表示：「有沒有魄力、有沒有肩膀，要找個敢打敢殺的，去找羅瑩雪吧，保證顛覆吳姓作家對性別的刻板印象。」
吳祥輝認為，總統是女性，則行政院長應該換一位「有肩膀、有魄力的真男人」。（圖截自吳祥輝Brian Wu臉書頁）
有網友以為自己誤會吳祥輝的意思，特地留言詢問，沒想到吳祥輝直言「我就是要強調男性啊。就是要特別注意準確用字啊。」（圖截自吳祥輝Brian Wu臉書頁）
吳祥輝日前上政論節目，發言時太過激動，講到眼鏡都飛了，他日後將截圖PO在臉書上自嘲。（圖截自吳祥輝Brian Wu臉書頁）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 林鶴明升官原因曝光！小英幕僚看中這點...
- 台南市長選戰提前開打 媒體民調「他」領先
- 中客減少是轉機！ 嚴長壽教政府這樣做
- 追問「一例一休」 徐國勇：會有看不見的手影響經濟
- 林佳龍上任2年 部落客讚台中進步超有感！
- 當滷肉飯配湯要價上百元...名嘴揭餐飲漲價內幕
- 921震後落跑回大聯盟 前中職洋將45歲仍是重砲
- 〈台股青紅燈〉滿盤皆輸的一盤棋
- 「大王效應」》還沒「約定」大咖 「薪」情躁動
- 6月搶開股東會 8天額滿
- 苗栗鼓勵縣內升學 鮭魚回流獎學金會延續
- 明星少將外遇拋妻棄子 淪情婦之女的手下
- 強制休息沒更好 百貨櫃姐5萬加班費只剩數千…
- 台灣最強小吃 鹽酥雞稱霸
- 與言承旭共赴豪門喜宴 林志玲只認「做了這件事」！
- 豐田欲在墨西哥設廠 川普嗆：「休想」！
- 《日內瓦錶展預覽》逆跳之美
- NBA》甜瓜超悶的！字母哥最後絕殺違例了（影音）
- 經典賽國手失能 最高賠1600萬
- 證券行情表、證券表格
- 川普延攬前參議員柯茨 任國家情報總監
- 雲林文化處停車場 趕春節前完工
- 警局內勤挨詐950萬 一生積蓄去了了
- 《日內瓦錶展預覽》功能進化
- 路邊鋼筋裸露害斷牙 婦擬提國賠
- 琴酒和灰原哀究竟是什麼關係？青山剛昌的回答讓網友暴怒惹
- 高鐵通車10週年 桃園探索館開幕
- 自由廣場》洪蔡差在哪裡？
- 大城驚爆 土副總理：原攻擊規模大得多
- 老婆若失智 艾力克斯感性再愛一次
- 開罰單稱中配426 警被記申誡
- 討債不成反被動私刑 母子遭綑樹上讓火蟻咬頸亡
- 比特幣暴跌20% 逼近歷史天價後突反轉
- （影音）胸罩還是比基尼？雪莉泳池戲水又挨罵
- 緝毒過勞 警員、毒蟲同時掛急診
- 超辣準媽媽！陳子玄大秀裸背透視蕾絲婚照
- 動員450志工 花毯節暢遊無障礙
- 《美妝新亮相》MEMEBOX 韓系新創美妝集團
- （桃園）寒士尾牙認桌不足5成 善心者響應
- 《日內瓦錶展預覽》極簡經典
- 賴琳恩閃婚陳乃榮 爆乳放閃
- 最後一年採菸葉 民眾菸田巡禮
- 老屋重建獎勵發酵 30年飯店7.3億售出
- 不捨莉亞公主辭世 粉絲連署要迪士尼將她列為「公主」之一
- 匯損衝擊 國銀在中國獲利大減7成
標題：女總統沒魄力？ 吳祥輝狂言遭轟「XX治國」
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email