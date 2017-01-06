傳馬陣營欲提文總1億6千萬定存 遭郵局拒絕

中華文化總會大樓外觀。（資料照，記者陳奕全攝）

2017-01-06 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕各方有力人士組成的中華文化總會，在蔡英文政府上任後傳出交接爭議。媒體報導，文總在馬政府8年中累積募款還有1億8千餘萬元，其中1億6千萬以多張定存單方式存在郵局帳戶。文總向郵局提出解除定存單，遭到郵局拒絕。

本報曾報導，在前總統馬英九強力主導下，前行政院長劉兆玄任中華文化總會會長一職。然而在蔡英文政府上任後，卻因申請議程臨時會流會，導致包含總統蔡英文等624名新會員無法入會。

外界質疑劉兆玄運作讓臨時會流會、動員馬家軍卡總統。劉則說自己不知道是什麼勢力在運作？總統府發言人黃重諺批此舉讓國家資源淪為少數人或政治集團私有。

《上報》報導，馬陣營抗拒文化總會交接，是因為文總可做為馬陣營兩岸文化交流重鎮，以及文總在馬政府時期累積的高額募款，有2千餘萬存在台新銀行，1億6千萬以定存方式存在郵局。

《上報》指出，抗拒蔡英文政府接手後，文總一度向郵局要求解除定存單，結果遭郵局以會務運作產生爭議為由，拒絕解除定存。報導認為，郵局擔心文總資產遭到違法移轉，目前僅同意解除局部定存，支付交接看守期中的人事費及例行業務費用。