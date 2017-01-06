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蘇貞昌屬意子弟兵選新北？ 吳秉叡：他確實希望...

2017-01-06  08:45

〔即時新聞／綜合報導〕台南市長賴清德動向備受矚目，外傳前行政院長蘇貞昌曾親自拜會賴清德，希望將新北市讓給子弟兵、立委吳秉叡。對此，吳秉叡也透露，蘇貞昌私下的確希望對新北是相當熟悉的他能挑戰新北，但不可能要賴清德禮讓。

昨天《風傳媒》報導，蘇系人士指出，蘇貞昌曾經親自拜會賴清德，希望將新北市的機會讓給其子弟兵、民進黨立院黨團幹事長吳秉叡，建議賴去選台北市。

《三立新聞》報導，賴清德本人否認傳聞，吳秉叡則透露，蘇貞昌私下確實希望他去挑戰新北，不過不可能為此開口要賴清德禮讓，傳言純屬子虛烏有。吳秉叡進一步指出，蘇貞昌對於適當的人選都會給予鼓勵和指點，不過選市長一事還是要看市民的意見，如果賴市長要選，他絕對支持。

民進黨立委蘇巧慧對於父親親自找賴清德一事強調，沒有的事就是沒有，不知道是誰代表父親發言。

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  • 吳秉叡透露，蘇貞昌私下的確希望對新北是相當熟悉的他能挑戰新北。（資料照，記者陳志曲攝）

    吳秉叡透露，蘇貞昌私下的確希望對新北是相當熟悉的他能挑戰新北。（資料照，記者陳志曲攝）

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