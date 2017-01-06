內閣恐改組 周刊爆：農委會大黑馬是她！

嘉義縣長張花冠。（資料照，記者林宜樟攝）

2017-01-06 07:37

〔即時新聞／綜合報導〕內閣改組傳言甚囂塵上，如今又有媒體爆料，年後改組機率高，其中農委會主委一職，嘉義縣長張花冠被點名是大黑馬。

《時報周刊》報導，據傳農曆年後內閣改組箭在弦上。其中農委會主委曹啟鴻職務可能調動。報導指出，內情人士表示，曹啟鴻因出身南部農業大縣而接掌農委會，但上任後無發揮空間，副主委陳吉仲則無扶正意願。

報導指出，黨內人士表示，嘉義縣長張花冠除了有立委、縣長的資歷，且有行銷的創意，被點名是接替的大黑馬。

至於行政院長林全對於內閣改組傳言有何看法，先前有媒體報導，林全對此開玩笑地說：「離開要經過我同意」，隨後則認真說明，目前沒有這問題，他的答案都是標準答案，隨時都在檢討。