賴清德循朱立倫模式選新北？周玉蔻笑了
2017-01-06 00:12
〔即時新聞／綜合報導〕有媒體報導，台南市長賴清德可能會複製「朱立倫模式」，先進總統府當祕書長，累積實力再轉戰新北市長選舉。資深媒體人周玉蔻談到相關傳聞忍不住笑出來，她直言，朱立倫模式是個失敗的模式。
周玉蔻在5日播出的《新聞追追追》節目中笑說，朱立倫模式是個失敗的模式，朱當初從桃園調到行政院做副院長，多麼意氣風發，卻被時任院長的吳敦義K得死死的，最後被趕到新北市去，以為選完一任就可以選總統，結果到後來連總統都不敢選。
周玉蔻分析，賴清德現在要挑戰總統很困難，有點不上不下，2020有小英在前面，2024還有林佳龍和鄭文燦，鄭林二人非常進入情況，賴清德雖然有種個人的「神秘感」魅力，但有沒有能跟北部民眾「搏感情」的性格？
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