政治路下一步？ 賴清德：對我好就不要提早講

2017-01-06 00:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長賴清德政治之路下一步，外界紛傳他將接任行政院院長或副院長、總統府秘書長，再攻取雙北市長，各種版本確鑿云云，讓他不禁曾向身邊的人說：「若是對我好，就不要提早講這些」。

擁有高人氣的賴清德，第2任最後任期，不可能再競選連任，加上總統府秘書長懸缺，牽動民進黨執政布局，他的未來動向，格外令外界關注。

民進黨人士透露，以賴清德的「堅持」風格，他不會輕易接受別人的安排，即使必須有所抉擇，接下剩餘任期的代理市長人選，也要等到中央找到他「首肯」的合適人選後才可能提早北上，並且取得總統蔡英文默契，現在各種說法版本，都只是黨內派系放風聲逼賴表態，面對外界紛紛擾擾，賴只能低調再低調。

黨內人士分析，賴清德之所以在意市長代理人選，主要是南市重大建設及鐵路地下化今年即將動工，希望有值得信任的人選延續市政推動；此外，賴清德所屬新潮流系，目前在南市立委席次處於「空窗期」，加上2018年直轄市長選舉，形式上要等民進黨初選提名確定，但這其間各方角逐暗潮洶湧，賴清德的加持能量非同小可，其支持動向具有舉足輕重地位，新系與黨中央對整個政治版圖互動發展，也讓賴的抉擇增添變數。

但是，不論何種變動，市府幕僚直言：「蔡總統至今未曾公開講過入閣新人事 ，若賴被點名了， 他卻還是拒絕的話，這樣才會遭人閒言閒語」，他不必附和隨風起舞，目前堅守市政工作，推動南鐵地下化、震災復原重建及開展各項重大建設，才是他心頭所繫重擔。

有意競選台南下1屆市長的立委們早已積極佈署，他們對於賴清德未來動向是否提早入閣，看法差異很大；有人認為，以賴的民調高人氣，犯不著先赴中央接任新職「過水」，明年接受徵召競選台北市長就行。

也有人推測，賴清德若要攻取雙北，必須有充份正當理由離開台南，行政院長及總統府秘書長責重事繁，政治生命「耗損大」，接任行政院副院長「養望地位」再上一層樓，才是最恰當途徑，預料在農曆新年左右、立法院新會期開始前就會明朗化。