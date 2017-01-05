赴總統府上班 林鶴明：市長同意

2017-01-05 21:31

〔記者郭安家／台北報導〕外傳北市府發言人林鶴明將至總統府任職，林晚間表示，之前有與總統府發言人黃重諺談過，大概是希望北市府去職後可以到總統府協助；日前已向柯市長報告過，柯市長也瞭解並同意，未來相關業務都將待離職後正式報到再說明。