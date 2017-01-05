國民黨交薪資清冊 黨產會：核對後可解凍5600萬

2017-01-05 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨終於向黨產會遞出員工薪資清冊，黨產會發言人施錦芳表示，最快於本周核對後，寄發公文讓國民黨可解凍相關帳戶，支付黨工薪資、退休金等約5600多萬元。

施錦芳受訪時說，依《不當黨產處理條例》規定，政黨得向黨產會申請許可處分財產，包括條例公布前已成立之勞務契約所必要支付之薪資，所以去年8月條例公布前所聘用的員工薪資可以申請，條例公布過之後的就不行，從國民黨提供的清冊來看，少數幾位在條例通過後聘用的，國民黨必須用合法收入去支付薪資。

施錦芳表示，國民黨申請許可的除了員工薪資外，還有勞健保、提撥退休金等，約有5600多萬元，經核對後就會發許可公文，讓國民黨解凍相關帳戶。

由於國民黨日前才說發放薪資為法定義務，不會提供黨工薪資帳冊向黨產會申請許可發薪，但行政院不當黨產處理委員會今日上午卻收到國民黨提供的黨工薪資清冊，引發外界質疑說一套、做一套。國民黨文傳會副主委胡文琦澄清，依照不當黨產處理條例規定，相關資料原本就該送黨產會備查，而且該黨在去函中也特別聲明，此函並非認同黨產會事先審查該黨支付勞工薪資的意涵，因此前後立場一致，沒有任何改變。