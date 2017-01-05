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2018戰略 王世堅槓柯P：不能與魔鬼交易

2017-01-05  22:00

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前表示，2018年若台北市沒有輸，總統蔡英文2020年鐵定連任；北市議員王世堅今天（5日）被問到2018民進黨是否要禮讓，他強調「不能與魔鬼交易！」。

柯文哲日前自稱與王世堅有私人恩怨，王世堅在今晚播出的《新聞面對面》節目上再次嗆柯，被問到2018大戰略是否要把國民黨邊緣化，民進黨是否要容忍？他直接說「不！」

王世堅強調，民進黨「不能與魔鬼交易！」政治人物要有善良的心，善良的人自然就正直，能力可以培養，但（柯）性格這麼糟糕了，我們不該容忍。

另外針對柯文哲說2018年若台北市沒有輸，總統蔡英文2020年鐵定連任、小英很多政策要靠北市府推行，王世堅則痛批柯「沒格、討人情、自我膨脹」，光是上述兩段話，大家就不用支持他了。

王世堅還說，菲律賓總統杜特蒂狂，但至少解決毒販；美國總統當選人川普狂，但至少把資金移回美國，但柯文哲狂了什麼？只有讓市政「雜亂無章、一事無成」。

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  • 王世堅再嗆柯文哲「沒格」。（圖擷自年代）

    王世堅再嗆柯文哲「沒格」。（圖擷自年代）

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標題：2018戰略 王世堅槓柯P：不能與魔鬼交易


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