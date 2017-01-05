獨家》柯文哲與民進黨合作 林鶴明將入總統府

2017-01-05 20:22

〔記者蘇芳禾、郭安家／台北報導〕相關人士指出，北市府發言人林鶴明將入總統府，未來可望與黃重諺一起擔任發言人職務，總統府將於近日發布這項人事案。相關人士也分析，這將會牽動台北市長選舉，民進黨與柯文哲勢必在選舉時，有一定程度的合作與默契。

據了解，林鶴明會先進入總統府發言人室熟悉業務，認識總統府的環境與各處室職掌，也會到總統府副秘書長劉建忻辦公室，了解新政府各項政策細節。

之前曾傳出林鶴明準備在今年初離開北市府回到民進黨，接下媒體創意中心主任一職，不過，大約在一個月前，林鶴明接獲府的邀請，並且在近日回應。

總統府發言人黃重諺晚間回應，希望借重林鶴明地方政府豐富並且優秀的工作經驗，希望他能加入總統府的幕僚團隊。很高興他接受了邀請，關於這項人事，府方也與柯文哲討論過，柯文哲對於這樣的安排樂觀其成。

林鶴明晚間證實，之前有與總統府發言人黃重諺談過，大概是希望北市府去職後可以到總統府協助；日前已向柯文哲報告過，柯文哲也瞭解並同意，未來相關業務都將待離職後正式報到再說明。