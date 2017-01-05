遼寧艦若進台海 府：總統出訪也將全程掌握
2017-01-05 19:07
〔記者鍾麗華／台北報導〕在蔡英文總統出訪之際，中國航母遼寧號可能從海南島基地出發，經由台灣海峽北返青島航母基地，總統府發言人黃重諺表示，有關中國的機艦動態，國防部全程密切監控中，國安團隊也會對相關情勢掌握並預判分析，而軍事單位也有因應整備，可以請國人充分安心，國安團隊會隨時向總統報告，總統隨時掌握最新訊息。
至於國安會秘書長吳釗燮是否取消隨行？黃重諺指，「整個指揮體系運作，在於系統本身，而不是坐在那個位置上就可以」，國安會秘書長負有外交與國安任務，在出訪團隊扮演重要角色，吳釗燮雖隨行出訪，但相關的訊息或因應的討論，「隨時都會在崗位上」。
黃重諺強調，自蔡英文總統就職以來，在兩岸保持善意的立場，同時一再重申兩岸政策上的善意沒有改變，政策上也相當一致，中國可以放下相關的包袱，「大家好好坐下來談」。
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