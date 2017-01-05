撤案打臉府院？蘇嘉全：按程序較符合民主

2017-01-05 18:50

〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院長蘇嘉全昨天在朝野協商時呼籲執政黨應檢討，不要提這麼多案，被形容是「打臉府院」，蘇嘉全下午受訪表示，所謂讓誰主張的案子沒有過就是打臉誰，不是大家心理都這樣想，因為法案有他的程序，「按照程序辦理我覺得比較符合民主，所以案子沒排入，我相信不管是政院還是總統，我想他們也不會覺得立法院在打臉他們」。

民進黨團原本在臨時會提七案最後只剩三案，蘇嘉全指出，原本民進黨團提七案，希望推動經濟成長，但在野黨有意見，認為還未經協商一個月期限，對這三案有意見，排進去也過不了，大家就互相退讓一步，「以通的過、符合議事規則方式處理」。

蘇嘉全強調，案子過不了，沒有誰打臉誰的問題，尤其是法案總是有折衝，折衝後有退有進，「讓誰案子沒過就說是打臉誰，不至於大家都這樣想」，畢竟立法有立法程序，按程序辦理比較符合民主，案子沒排入，他相信政院或總統很急，但是立法院程序就是這樣，他們也不會覺得是立院打臉，流程就是這樣，在野黨就是反對，「政治人物高度這麼高，怎會照議事規則來就會是打臉？」