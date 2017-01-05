一例一休爭議 賴清德：輔導優先取代直接開罰
2017-01-05 18:41
〔記者洪瑞琴／台南報導〕勞工一例一休、加班費計算方式修正已上路，還刪除7天年假，調整特休計算門檻，市長賴清德表示，由於相關法令繁瑣，為避免引起紛擾，南市初期將以輔導優先取代直接開罰，以免業者因不諳新法令規定而受罰，因此也請勞工局提出積極作為，好好宣傳，建構勞工、產業及社會多贏的勞動環境。
賴清德認為，政策推動要獲得全民支持，相關單位要對外說明清楚，公開各種諮詢管道，並主動提供輔導，將由勞工局安排辦理大型宣導會，向市民及公司、企業雇主提供完整及正確資訊，健全勞動環境，進而使公司企業皆能配合新修正的勞動法令。
賴清德也表示，為了增加南市勞動檢查質能，今年初勞工局加緊腳步成立勞動檢查中心，提報銓敘部、考試院核備，以利人員就位，並持續向中央爭取勞動安全業務授權，保障南市勞工勞動權益及勞動安全。
市府表示，勞工局近期也將密集宣導，除了到各大工業區舉辦13場宣導會，邀請各行各業參加外，也將結合教育、客運、醫療保健業再各加辦1場宣導會。
市府表示，有鑑於小型服務業、餐飲業、5人以下之事業單位等，對於修法後資訊的取得較為不易，勞工局也設計「勞動基準法自主檢核表」，除放置勞工局網站供事業單位自行下載檢視外，亦將透過郵寄、電視跑馬燈的方式，加強宣導，並且因應科技時代手機族群的需求，利用「台南工作好找」APP，提供勞基法修正服務專區，讓勞資雙方對法令修正重點都有所了解。
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