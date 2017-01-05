王丹宣布告別台灣 真正原因有洋蔥
2017-01-05 18:53
〔即時新聞／綜合報導〕近年定居台灣的中國民運人士王丹昨宣布，今年6月教書工作結束後將告別台灣，赴美投入中國民主與人權運動。王丹今天在臉書PO文補充，其實赴美最主要的原因，是想多花時間陪伴年邁的父母。
王丹昨受訪表示，在台灣教書7年壓力不小，對健康造成影響，需要休息一段時間，決定今年6月結束教書工作後，赴美國華盛頓定居，投入推動中國人權及民主的工作；他強調，自己人生很大的目標就是對付共產黨，要為中國未來可能發生的變化作準備。
王丹今天在臉書補充，其實赴美最主要的原因，還是因為想多花一些時間陪伴年邁的父母。網友及學生紛紛留言表達不捨並給予祝福，希望王丹保重身體，有空常回台灣。
王丹是中國八九學運的核心人物，六四天安門事件爆發後開始逃亡生涯，多次被捕入獄，之後因病成功申請保外就醫赴美，從此流亡海外，2009年起長居台灣，陸續在政大、清大、中正、東吳等大學任教。
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